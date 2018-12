Strade dissestate, altra via di San Leone interdetta a moto e bici

Mentre il Comune aggiudica definitivamente l’appalto per i lavori di manutenzione e pronto intervento - una sorta di interventi di messa in sicurezza – sul patrimonio viario comunale: strade, pertinenze e parcheggi, il comandante della polizia municipale, Gaetano Di Giovanni, firma un’altra ordinanza che impone lo stop ai veicoli a due ruote. Anche via Delle Viole sarà, dunque, d’ora in avanti, off-limits a motocicli, ciclomotori e biciclette. E da quando verrà installata l’apposita segnaletica, per tutti gli altri veicoli il limite massimo da non superare scenderà a 20 chilometri orari.

A segnalare il problema – l’ennesimo per quanto riguarda Agrigento – alla polizia municipale è stato il settore Infrastrutture di palazzo dei Giganti. Anche in via Delle Viole sono stati riscontrati dissesti. Quindi, in attesa che si definisca la procedura per il nuovo affidamento della manutenzione stradale e in attesa che i lavori possano arrivare anche a San Leone, in via precauzionale, intanto la strada verrà chiusa alle moto e alle bici e il limite massimo di velocità scenderà. Una procedura ormai “collaudata” per Agrigento che, negli ultimi mesi, ha assistito – impotente – alla chiusura, per i mezzi a due ruote, di una ventina di strade. Ma i lavori per rattoppare buche e dissesti sono stati aggiudicati. E, nelle ultime ore, l’aggiudicazione è anche diventata definitiva. E’ chiaro che con questo appalto, non tutte le criticità verranno superate, ma sarà una risposta importante.