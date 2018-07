Strade chiuse alle moto, Di Rosa: "Gli aspetti tecnici sono di pertinenza dei dirigenti dei vari uffici"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Se l’amministrazione comunale fosse stata coinvolta, potevamo aprire un tavolo tecnico e trovare delle soluzioni alternative: penso a dei restringimenti stradali o all’imposizione di limiti di velocità come 10 chilometri orari".

A leggere la dichiarazione del sindaco di Agrigento, sono palesemente acclarati 2 aspetti della vicenda che ha portato in queste settimane a bloccare diverse strade della città ai mezzi a due ruote: il primo, la venuta meno del rapporto fiduciario col Dirigente alla viabilità firmatario dell'atto di chiusura delle strade (se così fosse, va immediatamente sollevato dall'incarico), ed il secondo aspetto ancora più grave è che viene fuori (ma noi lo asseriamo da sempre) che il sindaco confonde la sua funzione con quella tecnica, proponendo soluzioni che non competono a lui e alla sua amministrazione, dovendosi limitare all'atto di indirizzo politico.

Gli aspetti tecnici sono di pertinenza dei dirigenti dei vari uffici.

#Sindaco la città vuole risultati non chiacchiere, di quelle siamo già saturi !

Il Coordinatore

Giuseppe DI ROSA