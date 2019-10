Fango e detriti lungo le provinciali, bobcat in azione e strade chiuse: ecco dove

Le piogge che si sono abbattute violentemente sull'Agrigentino hanno portato, come era facilmente immaginabile, danni alla viabilità provinciale, che è stata invasa di fango e detriti..

Tecnici e cantonieri del Settore infrastrutture stradali sono al lavoro sin da stanotte per il monitoraggio delle strade. Smottamenti sono segnalati in particolare nei comparti stradali est e centro-nord, con la Sp 2 Piano Gatta- Montaperto - Giardina Gallotti che è stata chiusa al traffico dalle 5 del mattino in seguito alla segnalazione di una notevole massa di fango che ha completamente ostruito la sede stradale che comunque potrebbe tornare transitabile in mattinata.

Nella stessa zona si sono segnalati smottamenti anche sulla Spr 24 Agrigento-Cattolica, e anche in questo caso i mezzi sono al lavoro dalle prime ore del mattino per rimuovere pietre e fango. Aperta con il senso unico alternato la Sp 19 Santa Elisabetta - San Biagio Platani. Situazione difficile con sedi stradali parzialmente o totalmente invase dal fango sulle SP n. 60 (accesso a Comitini), SP 15 tratti A e B dalla stazione di Aragona Caldare per Grotte e Racalmuto, sulla Sp 85 Grotte-Favara, zona in cui le precipitazioni sono state di forte intensità, e sulla SP n. 38 Licata-C.da Cascino-Montesole. L'elenco delle strade interessate da queste operazioni è tuttora in corso di aggiornamento. Migliore invece la situazione nel comparto ovest, ove non vengono segnalate situazioni di particolare disagio.

Dal Libero consorzio arriva comunque un invito alla prudenza anche in considerazione del rischio di nuove precipitazioni significative nelle prossime ore.