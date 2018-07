Città "off limits" alle due ruote, il Codacons: "Ridurre i tributi ai residenti di quelle zone"

"E' inaccettabile che l'amministrazione comunale chiuda le strade anzichè ripararle, cosa diremmo se l'amministratore del condominio anzichè riparare il nostro ascensore lo chiudesse?". Contro il provvedimento che estende il divieto di transito ai mezzi a due ruote in altre vie della città, tutti punti strategici per i collegamenti, interviene anche il Codacons.

Il presidente dell'associazione dei consumatori, l'avvocato Pierluigi Cappello, protesta dopo l'ordinanza del comandante della polizia municipale Gaetano Di Giovanni che, "per motivi legati alla salvaguardia della pubblica incolumità", ha disposto la chiusura al transito dei mezzi a due ruote in una serie di vie, alcune delle quali decisive per il collegamento fra le varie frazioni cittadine come il "viale Alberato" e la via Passeggiata archeologica.

"Non sono accettabili queste soluzioni così sbrigative - dice - che mortificano una città intera. L'amministrazione deve attivarsi sul piano politico per trovare i fondi e sistemare le strade. In ogni caso è doveroso vagliare altre soluzioni, come l'abbassamento ulteriore del limite. Non si può certo chiedere ai cittadini, che dal Villaggio Mosè devono andare al centro con lo scooter, di fare il giro largo da San Leone. E' un'assurdità".

Cappello propone, infine, "la riduzione dei tributi per i cittadini che abitano nelle zone interessate dai divieti. Chi abita in via Lombardia o via Campo non può neppure uscire da casa col suo scooter, - conclude - perchè dovrebbe pagare le tasse come gli altri?".