Le strade del centro abitato rinasceranno, pronto l'appalto da 236 mila euro

Le strade del centro abitato di Favara rinasceranno. E sarà possibile – in tempi record - grazie ai fondi dell’Anas. C’è già – per un importo complessivo di 236 mila euro – una gara d’appalto, fatta dal Libero consorzio comunale di Agrigento, per gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade di Favara. Interventi che, secondo il capitolato d’appalto, dovranno durare appena 60 giorni consecutivi e continui a decorrere dal giorno del verbale di consegna del cantiere.

Tutte le ditte interessare a partecipare alla gara d’appalto dovranno presentare le proprie offerte entro mezzogiorno del 22 novembre. Documentazione e offerte vanno indirizzate al Libero consorzio comunale di Agrigento, gruppo contratti, via Acrone, 27. Le buste verranno aperte alle ore 9 di giorno 26, nella sala “Gare” del gruppo contratti. Il criterio di aggiudicazione che verrà seguito sarà quello del minor prezzo trattandosi di progetto che non è suscettibile di ulteriori, significative, migliorie tecniche in fase di offerta.

I lavori sono stati finanziati con fondi Anas. Esattamente per come è avvenuto in tutti gli altri Comuni interessati dagli interventi di raddoppio della strada statale 640, sono stati promessi – e sono arrivati – i cosiddetti fondi di compensazione.