Strada provinciale per San Biagio, rimossi fango e detriti: l'emergenza resta

Fango e detriti, anche di grosse dimensioni, sono stati rimossi. Lo rendono noto dal settore Infrastrutture stradali del Libero consorzio comunale in merito alla strada provinciale 19 che collega San Biagio Platani con Alessandria della Rocca. Rimossi fango e detriti restano però i giganteschi dissesti e le voragini. Motivo per il quale - reclamando i lavori annunciati - i cittadini di San Biagio Platani protestano. E non lo hanno fatto soltanto nelle ultime ore. Già a fine dello scorso marzo, in concomitanza con la manifestazione degli Archi di Pasqua, con dei manifesti pubblici avevano chiesto "scusa" a tutti i visitatori.

Il Libero consorzio comunale ha spiegato: "La situazione descritta da immagini e video pubblicati subito dopo le piogge torrenziali che hanno interessato buona parte della nostra provincia, e in particolare la zona interna, è stata subito tamponata con interventi effettuati già al cessare dell'emergenza maltempo - scrivono dall'ex Provincia regionale di Agrigento - . Interventi effettuati non solo sulla strada provinciale 19, per la rimozione di fango e detriti anche di grosse dimensioni, ma anche su diverse altre strade dei tre comparti, e ricorrendo esclusivamente al personale stradale del Libero consorzio. Un impegno notevole, con i pochi mezzi a disposizione di un ente che attualmente dispone, dopo i pensionamenti degli ultimi anni, di appena un quarto del personale stradale previsto in organico e di mezzi meccanici assolutamente insufficienti, e tra questi un unico bobcat col quale si sono rimossi i detriti in tempi rapidi e in situazioni di lavoro molto difficili. Operazioni, peraltro, ancora in corso su altri tracciati".

"Questi eventi eccezionali metterebbero a dura prova anche una viabilità in condizioni decisamente migliori, ma purtroppo è ormai noto lo stato di estrema difficoltà finanziaria in cui il Libero Consorzio è costretto da molti anni ad operare a causa dei continui tagli ai trasferimenti di Stato e Regione. Appaiono pertanto ingenerose - concludono dall'ex Provincia - le critiche mosse all'ente, per di più con immagini e video registrati nel corso di eventi assolutamente eccezionali e imprevedibili".

All'inizio dello scorso aprile, il Libero Consorzio aveva spiegato che sulla proviciale 19 Santa Elisabetta-Sant'Angelo Muxaro-San Biagio Platani "sono già stati previsti interventi di manutenzione in diversi punti, secondo il programma stilato dai tecnici del settore infrastrutture stradali, e che tali interventi saranno attuati dopo la stipula del contratto aperto con l'impresa aggiudicataria dell'appalto per l'accordo quadro per la manutenzione delle strade del comparto centro-nord". Per quanto riguarda invece la provinciale 20 che da Acquaviva conduce a San Biagio via Casteltermini, - aveva puntualizzato l'ex Provincia - "è attualmente in corso la gara d'appalto per la manutenzione straordinaria. Nel rispetto dei tempi tecnici necessari alla chiusura delle operazioni di gara e alla stipula del contratto con l'impresa aggiudicataria, sarà possibile effettuare interventi di sistemazione del manto stradale e di rimozione delle frane anche su questa via di comunicazione".

I sanbiagesi reclamano interventi per garantire una sicura viabilità. Gli eventi assolutamente eccezionali e imprevedibili, di fatto, vanno ad aggravare una già esistente situazione emergenziale.





