Ciclista trovato morto lungo la provinciale Cattolica-Montallegro: è mistero

Il cadavere di un ciclista è stato ritrovato lungo la strada provinciale Cattolica Eraclea-Montallegro. Al momento, l'uomo non è stato ancora identificato: a quanto pare non aveva documenti con se. Potrebbe trattarsi - ma si attende la conferma istituzionale - di un emigrato. Ad accorgersi di quell'uomo, sul selciato, sarebbe stato il conducente di un furgoncino che trasportava rifiuti speciali - un mezzo di passaggio - che ha subito arrestato la marcia ed ha chiamato i soccorritori e le forze dell'ordine. Inutile l'intervento dell'ambulanza: i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Non è chiaro cosa sia successo: se il ciclista sia stato investito o se, invece, sia stato colto da malore improvviso mentre si trovava in sella alla sua due ruote. E' mistero. Con il passare dei minuti sembra prendere sempre più corpo l'ipotesi - ma i carabinieri e la polizia municipale sono ancora al lavoro - di un malore improvviso che avrebbe fatto perdere il controllo della bicicletta. A quanto pare, non ci sarebbero segnali per poter pensare ad un investimento.

Sul posto, per provare a ricostruire cosa sia effettivamente accaduto, sono già al lavoro i carabinieri delle stazioni di Cattolica Eraclea e Montallegro e quelli del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento. Al lavoro anche gli agenti della polizia municipale e quelli della Provinciale.

(IN AGGIORNAMENTO)