Strada provinciale 12, possibile presentare offerte fino al prossimo 10 aprile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Dovranno presentate entro le ore 13:00 del prossimo 10 aprile le offerte relative alla gara d'appalto per i lavori di manutenzione straordinaria tramite procedura aperta sulla Strada Provinciale n. 12 Palma di Montechiaro-Campobello di Licata. Un appalto da 2.733.600,00 euro, il cui progetto è stato elaborato dai tecnici del Libero Consorzio Comunale di Agrigento e finanziato con i fondi del Patto per il Sud (Decreto n. 452/2018 del Dipartimento Regionale Infrastrutture e Mobilità Trasporti). L'appalto sarà gestito dall'UREGA (Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalto, Servizio Territoriale di Agrigento, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 12/2011) esclusivamente con procedura di gara telematica sulla piattaforma “SITAS e-procurement”.

Tutte le imprese in possesso dei requisiti necessari alla partecipazione possono consultare il bando e il disciplinare di gara pubblicati sulla home page del sito istituzionale del Libero Consorzio www.provincia.agrigento.it, sezione Gare e Appalti. I lavori interesseranno quasi 10 km del tracciato che negli ultimi anni ha fatto rilevare diverse criticità, in particolare dal km 0+900 al km 10+500, mentre la durata del contratto d'appalto sarà di 540 giorni.

Si tratta del primo degli appalti che nel 2019, proprio grazie alla consistenza dei finanziamenti ottenuti dal Libero Consorzio, saranno gestiti dall'UREGA. Complessivamente si tratta di oltre 20 milioni di euro grazie ai quali si interverrà per sistemare una parte della viabilità interna dei tre comparti provinciali dopo anni di difficoltà legate alla mancanza di risorse finanziarie.