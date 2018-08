Una storia di equivoci tra Sciacca e Agrigento, Jim Tatano torna a scrivere

Arriva una nuova pubblicazione per lo scrittore siciliano Jim Tatano, stavolta sarà un racconto a tiratura limitata di sole 40 copie edito dalla casa editrice di Sciacca Aulino Editore.

Il breve scritto da collezione si intitola Il cambio ed è una divertente storia di equivoci ambientata tra Sciacca e Agrigento nel 1927. Un nuovo piccolo omaggio dell’autore nisseno verso il territorio agrigentino.

La data del racconto non è casuale e si riferisce ad un cambio storico raccontato con ironia dalla penna di Jim Tatano, ovvero il giorno in cui, con una grande festa la denominazione della città passo da Girgenti all'attuale Agrigento. Ma nel breve svolgersi del racconto scritto magistralmente da Tatano, i cambi non sono solo quello di denominazione, ma del direttore d'orchestra che doveva dirigere il concerto per l'evento e altre sorprese.

La plaquette a tiratura limitata di 40 copie numerate a mano fa parte della collana Coup de foudre diretta da Accursio Soldano e ha la copertina ispirata alle composizione di colore del pittore Piet Mondrian.

Il secondo racconto appena pubblicato è dello scrittore milanese Paolo Vitaliano Pizzato dal titolo “William Shakespeare, il texano”. Un duro atto d'accusa contro le tanto decantate scuole di scrittura creativa e contro coloro convinti che prendendo lezioni a pagamento prima o poi riceveranno quel Nobel che il maestro non ha mai vinto.