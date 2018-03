Stop alla panificazione nei giorni festivi, controlli contro chi non rispetta il decreto

Controlli della polizia municipale di Canicattì contro chi vende pane, nonostante il divieto di panificazione la domenica. Dopo la lettera inviata da Confcommercio Agrigento al sindaco Ettore Di Ventura, scattano i controlli dei vigili urbani.

In città, infatti, ci sarebbe chi non ha rispettato il decreto, nonostante ben 24 panificatori su 25 si siano trovati d'accordo nel corso di una riunione in municipio. Nel corso dell'incontro è stata ribadito che il decreto è stato adottato per "garantire il riposo, la salute ed i diritti civili e religiosi degli operatori del settore". Il decreto garantisce, comunque, "la turnazione delle aperture delle attività di panificazione nelle domeniche e nei giorni festivi, anche in base alle esigenze e alle peculiari caratteristiche del territorio".