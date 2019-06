Erosione costiera ad Eraclea Minoa, c'è l'ok: via libera a progetto

Lotta all’erosione costiera di uno dei posti più belli dell’Agrigentino, Eraclea Minoa. Entro il 20 giugno dovrebbe arrivare il progetto anti erosione. Secondo quanto fa sapere l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, ad annunciarlo è stato il sindaco di Cattolica Eraclea, Santino Borsellino.

“Entro il 20 giugno, anche in assenza dei pareri chiesti dalla Regione in sede di conferenza dei servizi a tutti gli organi competenti, dovrebbe arrivare il via libera al progetto anti erosione con la formula silenzio-assenso”.

Un progetto di 4 milioni di euro, finanziato dalla Regione e prevede la realizzazione di tre pennelli sub-ortogonali alla linea di costa e il ripascimento artificiale con l'utilizzo della sabbia del porticciolo turistico di Siculiana Marina. L’opera metterebbe fine all’erosione costiera che ha messo in ginocchio Eraclea Minoa.