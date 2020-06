Stop alla festa di San Calogero, salta anche la tradizionale fiera

Il Covid-19 ha fermato le feste di paese e le processioni religiose, e anche le misure di contenimento della diffusione del virus imperdiranno, almeno per quest'anno, appuntamenti immancabili per molti siciliani. Questo anche ad Agrigento, dove l'amministrazione comunale, lo scorso 28 maggio 2020, in aderenza a quanto stabilito nelle “Nuove disposizioni per l’attuazione delle misure previste dal Protocollo per la ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo in vigore dal 18 maggio 2020” emanate dall’arcivescovo Montenegro fermò la festa di San Calogero.

Uno stop che non riguarderà però solamente la tradizionale processione della vara, ma anche le iniziative collaterali connesse alla festa. Con un avviso formale, infatti, questa mattina è stato comunicato che, oltre ai fuochi pirotecnici, salterà anche la tradizionale fiera di una settimana che da anni si svolge in piazza La Malfa.

Una decisione coerente con quella presa rispetto alla festa, certamente, ma che ha una ripercussione seria sugli ambulanti che in questi mesi non hanno avuto possibilità di lavorare proprio a causa del lockdown.