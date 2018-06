"Stop alla discarica in pieno centro", protestano i residenti di Villaggio Mosè

Cittadini del Villaggio Mosè sul piede di guerra. Sabato 9, alle 10 del mattino, i residenti dell'area dell'ex campo di calcio, scendono in strada per urlare il loro "no" al centro di stoccaggio che ormai è lì insediato da oltre 6 mesi. Il nome della protesta è chiarissimo: "no alla discarica in pieno centro". Sì perché se quella non è formalmente una discarica, trattandosi in linea di principio unicamente di una stazione nella quale i mezzi di minori dimensioni scaricano i rifiuti differenziati in attesa di trasferirli negli autocompattatori, i residenti da tempo lamentano disagi e cattivi odori connessi comunque alla gestione dell'area.

A bruciare particolarmente, però, sono le promesse mancate: se in una prima fase l'allora assessore Domenico Fontana aveva respinto le critiche di residenti e consiglieri comunali, che si erano anche pronunciati sulla questione dell'installazione di questi punti di travaso in zone molto abitate, era stato poi il subentrato Nello Hamel ad aprire alla possibilità che si potesse, in alcuni casi, valutare una diversa collocazione dei centri. Anzi, l'assessore era apparso particolarmente possibilista proprio per il caso del Villaggio Mosè, raccogliendo addirittura i complimenti dei consiglieri comunali di opposizione.

Promesse, ancora oggi, non mantenute. Per questo i residenti, che hanno creato una specifica pagina Facebook per l'iniziativa, invitano tutti a protestare. “Mettiamo fine a questo abuso di potere – dicono - . Qui da più di sei mesi la discarica e i cattivi odori fanno parte dell'arredamento urbano in pieno centro abitato. Numerose sono state le segnalazioni rivolte all'Amministrazione agrigentina e anche le loro false promesse. Adesso è il momento di dire basta”.