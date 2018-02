Stop ad un noto locale della movida, tra gli agrigentini è gara di solidarietà

Gli agrigentini si schierano a difesa del noto pub del centro città. Uno dei locali più in vista del viale della Vittoria ha ricevuto un'ordinanza del giudice del tribunale civile impone rigidi orari di chiusura. Sui social è gara di solidarietà.

In tanti, tantissimi, hanno voluto mandare un messaggio di sostegno ai gestori del posto. “A noi manca la mentalità turistica – ha scritto un agrigentino – se non cambiamo le teste non abbiamo davvero dove andare”.

I gestori del locale hanno comunicato i nuovi orari di chiusura, la foto è diventata subito virale. “E’ inammissibile - scrive un altro agrigentino – parliamo tanto di turismo, ma poi con questi orari non concludiamo nulla”. In molti hanno anche lanciato un hashtag. Gli agrigentini difendono uno dei locali più in vista della città.