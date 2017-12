Stoccaggio della differenziata vicino ai centri abitati, l'Asp diffida il Comune

Il Servizio Igiene e Ambienti di vita dell’Asp di Agrigento ha diffidato il Comune “a valutare l’idoneità dei siti, in special modo di quello del campo sportivo di Villaggio Mosè, in considerazione della eccessiva vicinanza al centro abitato” e a disporre che “tutte le operazioni di deposito temporaneo dei rifiuti avvengano nel rispetto di quanto riportato nell’ordinanza del 30 novembre 2017, con interdizione assoluta di deposito della frazione umida organica”.

Lo rende si legge nella diffida dell’Asp, resa pubblica dall’associazione ambientalista Mareamico Agrigento, in riferimento alla polemica dei giorni scorsi sui depositi per lo stoccaggio della raccolta differenziata, individuati dal Comune al Villaggio Mosè e a Fondacazzo.

“Negli scorsi giorni Mareamico – fanno sapere dall’associazione - aveva segnalato situazioni a rischio per la salute pubblica e per l'ambiente presso i due centri di stoccaggio temporaneo individuati dal comune di Agrigento al Villaggio Mosè e a Fondacazzo. A seguito di sopralluogo, l'Asp di Agrigento ha riscontrato difformità rispetto a quanto autorizzato dall'ordinanza 241 e quindi ha chiesto al sindaco di vietare in quei luoghi il deposito e il transito della frazione umida organica e di trovare siti diversi da quelli attualmente utilizzati”.