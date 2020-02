Progetto "Concordia" per la riqualificazione urbana di Villaseta: stipulata la convenzione

Riqualificazione urbanistica di Villaseta, da Palzzo dei Giganti è stata stipulata la convenzione finalizzata all'accreditamento delle somme necessarie, circa un milione e novecento mila euro, per l’avvio delle procedure propedeutiche ai lavori di restyling. Opere relative al progetto “Concordia” che interessa l’omonima piazza del popolare quartiere cittadino. Nei prossimi mesi, dicono dal Comune, altri interventi di riqualificazione interesseranno anche la piazzetta della Madonna della Catena. Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto ha anche annunciato che il prossimo 14 febbraio, presso l’assessorato regionale Territorio e Ambiente si stipulerà la convenzione per un’altra opera attesa, ovvero quella di messa in sicurezza del costone di via Favignana a Monserrato.