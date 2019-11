Asp, "adeguato" lo stipendio del manager Santonocito: oltre 144mila euro all'anno

Tecnicamente è solo un "adeguamento" a quanto previsto dal contratto, ma è un aumento, comunque, rispetto a quanto finora percepito. Il provvedimento, come riferisce il quotidiano La Sicilia in edicola oggi, è stato firmato nei giorni scorsi dalla struttura burocratica dell'Azienda sanitaria provinciale e riguarda il suo massimo vertice, il manager Giulio Santonocito, dato ormai per uscente da alcune settimane perché interessato ad un incarico nel Lazio.

In particolare, l'Asp ha determinato di "adeguare" lo stipendio ad oggi percepito, di "soli" 130.147 euro, portandolo fino a quota 144.607 euro annui e liquidando nell'immediato al manager circa 7800 euro per le somme non percepite in questi mesi di direzione in cui da "semplice" commissario è diventato appunto dirigente generale. Lo stipendio spettante allo stesso è quindi oggi di oltre 12mila euro (tutti gli importi sono al lordo) al mese.

Adeguati al rialzo anche gli stipendi dei componenti del collegio sindacale, che vanno dai 1205 euro ai 1446 euro del presidente.