Sterpaglie invadono la scalinata San Francesco di Paola, protestano i cittadini

Niente decespugliamento dalla scorsa primavera. Verdure e sterpaglie, cresciute rigogliose, quotidianamente, finiscono fra i piedi degli studenti. Quelli che percorrono la scalinata San Francesco di Paola. A segnalare la presenza "ingombrante" sono i genitori di molti degli alunni che frequentano la scuola elementare "Don Bosco" di Agrigento. Studenti che, ogni giorno, appunto, percorrono la scalinata che da via Dante arriva in via Garibaldi.

"I nostri figli - scrivono - si fanno strada tra sterpaglie, piene di insetti e parassiti. Erbaccia che è meta prescelta dai randagi per fare i loro bisogni". La mancanza di decespugliamento è una delle conseguenze della riduzione di circa 48 operatori ecologici agrigentini, quelli rimanenti sono impegnati nella raccolta differenziata.

