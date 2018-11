Araldica, Agrigento avrà un nuovo stemma della città

Dopo decenni di "abusivismo" Agrigento si avvia ad avere uno stemma della città regolare e storicamente accurato. L'amministrazione comunale, infatti, nelle scorse settimane aveva chiesto al grafico e disegnatore Sergio Criminnisi la creazione di un nuovo gonfalone della città che andasse a sostituire quelli finora utilizzati, in particolare quello con una parte sommitale rossa,"scoria" del passato fascista.

Che lo stemma della città sia irregolare del resto è un fatto noto dal 2011, quando, su segnalazione di un cittadino, l’Ufficio araldica della Presidenza del Consiglio dei ministri sancì che "La Città di Agrigento attualmente usa uno stemma non rispondente a quanto a suo tempo riconosciutole”. L’ufficio rimaneva ovviamente in attesa di una proposta alternativa, che è arrivata solo adesso, a distanza di 7 anni.

Il nuovo simbolo è quasi pronto e reca tutti i caratteri contenuti della scultura del 1400 conservata all'ex collegio dei filippini (che è per statuto il riferimento per la creazione di uno stemma)i: due giganti maschi e una femmina, le tre torri, il simbolo dell'ostia contenente il trigramma cristiano eccetera. La proposta sarà approvata nei prossimi giorni e inoltrata all'Araldica per eventuale approvazione.