Trafficante: "Occorre che la politica sia presente sul nostro territorio"

A questo punto, dichiara in una nota il Consigliere esponente Sindacale dell`U.N.S.I.C Territoriale Ribera Stefano Trafficante, evidenzio alcuni elementi che mi sembrano fondamentali: innanzitutto una nuova cultura sociale fondata sui principi base del solidarismo e del bene comune e poi una nuova cultura politico-istituzionale coinvolgendo tutte le categorie: cittadini di tutte le età, principalmente giovani, imprenditori di tutte le categorie, associazioni, noi Sindacati, bisogna essere sempre tra la gente per acquisire quelle che sono le effettive esigenze e necessità al fine di dare risposte politiche e quindi in capacità delle istituzioni di rispondere.

Non è possibile - continua il Sindacalista dell`U.N.S.I.C Trafficante - che nel nostro Paese sia a livello Nazionale che locale si perdano pagine e pagine di giornali e di libri per difendere a spada tratta posizioni politiche che in definitiva sono soltanto posizioni “di potere” e non sono invece costruzione di politica critica capace di generare veramente nella gente motivi di riflessione, di ripensamento.

Non è possibile fare le campagne elettorali recriminando fatti, piuttosto che facendo proposte. Bisogna fare programmi politici, bisogna fare cultura politica, altrimenti il nostro Territorio non cresce credo - conclude Trafficante - il mio auspicio è che tutta la classe Politica prenda in considerazione il mio appello, solo così possiamo sperare che veramente le istituzioni si mettono al servizio dei cittadini.