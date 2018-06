Stefano Trafficante: "Osservatorio disabilità in Sicilia? Passo molto importante

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’insediamento dell’Osservatorio sulla disabilità in Sicilia è un passo molto importante sul campo socio sanitario del nostro territorio, è quanto dichiara in una nota il Consigliere esponente Sindacale dell`U.N.S.I.C Territoriale Ribera Stefano Trafficante,

una realtà aperta che metta insieme diversabili e professionalità, ponendo la persona al centro dell’integrazione sociosanitaria, con la finalità principale dell’organismo di favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità e ad abbattere le barriere culturali e fisiche introducendo a nuove modalità di dialogo tra l’amministrazione regionale e il mondo della disabilità: le persone, le famiglie, gli operatori, espletando funzioni di supporto tecnico scientifico e consultivo per l’analisi dei dati in materia di politiche regionali sulla disabilità, che ad oggi - conclude il Sindacalista dell`U.N.S.I.C Trafficante - i nostri disabili sono stati ahimè messi in secondo piano.