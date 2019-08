Nuova frana sui binari della tratta Porto Empedocle - Agrigento: saltano le corse

Smotta del terreno sui binari in prossimità della stazione di Porto Empedocle, saltano i treni storici e del gusto previsti per questo mese. Stando a quanto comunicato dalla stessa Fondazione Fs, sono stati infatti cancellati i treni 96794/96795, 96796/96797 di venerdì 16 e domenica 18 agosto. Il treno 96720/96721 di sabato 17 agosto in partenza alle 16 da Agrigento Centrale farà capolinea a Tempio di Vulcano, dove saranno organizzate le attività di Slow Food. Il treno 96798/96799 in partenza alle 20.30 da Agrigento Centrale, diretto a Porto Empedocle Centrale sarà sostituito con bus e i treni 96800/96801 di sabato 24 e sabato 31 agosto in partenza da Agrigento Centrale alle 16.00 faranno capolinea a Tempio di Vulcano.

Resta comunque invariato il programma degli eventi previsti al parco ferroviario di Porto Empedocle. I sistemi di vendita di Trenitalia saranno aggiornati con l’offerta di trasporto alternativa.