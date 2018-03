Stazione ferroviaria, tinteggiate le ringhiere e le inferriate della via Acrone

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Nello spirito di collaborazione tra il Comune di Agrigento e l’Ente Ferrovie, nei giorni scorsi è stato effettuato un intervento manutentivo e di tinteggiatura delle ringhiere e delle inferriate che delimitano l'area della Stazione Centrale - Via delle Torri e Via Acrone. L'intervento ha contribuito al miglioramento del decoro urbano in una zona nevralgica della città, particolarmente frequentata da turisti e residenti, anche in occasione dell'ultima edizione del "Mandorlo in Fiore".