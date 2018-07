La "santuzza" di Bivona sul carro del Festino di Palermo, l'idea di Orlando

La statua di Santa Rosalia di Bivona potrebbe "salire" sul carro del festino di Palermo nel 2019. L'idea è del sindaco del capoluogo, Leoluca Orlando, che nei giorni scorsi ha contattato l'ex deputato regionale ed ex sindaco di Bivona, Giovanni Panepinto.

"In questi giorni il sindaco di Palermo - scrive Panepinto in un post su Facebook - mi ha chiesto informazione sulla statua di Santa Rosalia di Bivona scolpita nel 1601 e indorata nel 1604. commissionata dalla confraternita di Santa Rosalia al sacerdote Ruggero Valenti. Il sindaco Orlando vorrebbe per l'edizione del festino 2019 portare sul carro la statua di Santa Rosalia di Bivona. Una bellissima idea e un'occasione straordinaria per Bivona e i sicani. La decisone spetta ovviamente alla comunità ecclesiale bivonese e al suo arciprete, don Marco. Ma spero che si colga questa opportunità".