Strade statali per Agrigento e Caltanissetta, riaperti i cantieri: ecco dove

Gli automobilisti, anche i più attenti, non se ne sono accorti. L’Anas, ieri, ha però fatto sapere che i lavori di raddoppio sulla strada statale 640, tratto Nisseno, e sulla Agrigento-Palermo sono ripresi. Dopo mesi e mesi di cantieri fermi, dovuti alla crisi economica della Cmc, sulla Agrigento-Caltanissetta si è ripartiti dalla “installazione delle barriere di protezione laterale sul rettilineo di contrada Favarella, nei pressi dello svincolo di Delia-Sommatino” – hanno spiegato dall’Anas - . Il contraente generale, proprio per la “Strada degli scrittori”, si è impegnato a dare ultimazione a nuove opere, per circa 4 chilometri, entro il mese di novembre.

Sulla strada Agrigento-Palermo, il tratto di statale 121, “sono in corso i lavori di costruzione della nuova carreggiata in zona Vicari – rendono noto dall’Anas - . Così come il completamento della sovrastruttura stradale tra Bolognetta e Ciminna, il completamento della sovrastruttura stradale a Villafrati, la realizzazione della nuova paratia per la ricostruzione del rilevato del viadotto Scorciavacche che non è mai crollato”.

Appena una decina di giorni addietro, nella sede dell'assessorato alle Infrastrutture, c’era stata una riunione dedicata proprio allo stato di avanzamento dei lavori sulla Caltanissetta-Agrigento e sulla Agrigento-Palermo. All'incontro, convocato dall'assessore Marco Falcone, erano presenti i rappresentanti del Provveditorato interregionale delle opere pubblici, i dirigenti di Anas Valerio Mele ed Ettore de la Grenellais, Fausto Gatti, presidente delle società di progetto "Empedocle 2" e "Bolognetta", i rappresentanti di Cmc e i rappresentanti del comitato dei creditori.