Statali a rischio di incompiuta, i circoli della società civile: "Da occasione a disastro"

Dovevano essere la grande opportunità di sviluppo, invece, sia la “Agrigento-Caltanissetta”, che la “Palermo-Agrigento” sono diventate le "strade del disastro".

All'avvento del "governo del cambiamento" è corrisposto, quasi fatalmente, il blocco dei cantieri di quasi tutte le grandi opere compreso quella della Caltanissetta Agrigento SS 640 e della Palermo - Agrigento SS 189.

Contro questo blocco stiamo assistendo, alla mobilitazione di gran parte delle istituzioni, di moltissimi Sindaci delle due province, dei sindacati e anche delle diocesi di Caltanissetta e Agrigento. Anche i “Circoli della Società Civile” di Caltanissetta ed Agrigento si uniscono nella richiesta di una ripresa immediata dei lavori per il completamento dell'opera. Essendo la SS640 e la SS 189, opere fondamentali per la viabilità delle provincie di Agrigento e Caltanissetta, ci aspetteremmo, così come avvenuto a Torino per la TAV, una grande partecipazione popolare a sostegno di queste e di altre inadempiute siciliane, per dire, a gran voce, che i siciliani non sono e non si sentono cittadini di serie b, per rilanciare, in Sicilia, quel percorso infrastrutturale indispensabile per la crescita delle nostre comunità, da noi da tempo sostenuto. I Circoli della Società Civile di Caltanissetta ed Agrigento stanno valutato la proponibilità di una "class action" per le convogliare le richieste risarcitorie di tutti quei soggetti che, a vario titolo, sono stati danneggiati dallo stallo nella realizzazione di queste opere, che, rispetto alle speranze iniziali di imprese e cittadini, si sono trasformate nell’ultima delle grandi delusioni di questo ultimo lembo di terra italica.

I Circoli della Società Civile di Agrigento e Caltanissetta

Salvatore Giunta

Aldo Amico

Giancarlo Palmieri

Anna Stella

Vincenzo Mula

Giovanni Di Trapani

Maria Rita Di Trapani