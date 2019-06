Tornavano da Palermo con un "carico" pesante: trovati con eroina, tre arresti

Tornavano da Palermo con un "carico" pesante. "Roba" che, quasi certamente, avrebbe dovuto essere spacciata durante il week end nell'area del Saccense. Sono incappati però in un posto di controllo, proprio lungo la Palermo-Sciacca, dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile. L'auto, con a bordo tre uomini, non soltanto non s'è fermata all'Alt, ma ha anzi accelerato. Ne è nato un inseguimento, durato poco per fortuna. I carabinieri sono, infatti, riusciti a raggiungere e a bloccare l'auto.

Immediata è stata la perquisizione. Ed altrettato immediato è stato il riscontro: nell'abitacolo, sotto uno dei sedili, sono stati trovati due involucri che contenevano diverse dosi di eroina. Droga per un peso complessivo di circa 20 grammi.

Tutti e tre gli uomini che erano nella macchina - un cinquantaquattrenne di Ribera e due ventenni romeni, risultati essere senza fissa dimora, - sono stati arrestati dai carabinieri del Norm della compagnia di Sciacca. Dovranno rispondere adesso dell'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione del sostituto procuratore di turno di Sciacca, tutti - risultati essere incensurati - sono stati posti, in attesa dell'udienza di convalida, agli arresti domiciliari.

Le indagini dei carabinieri adesso proseguono per cercare di tracciare la strada che quell'eroina ha seguito: stabilire dove è stata acquistata e quale piazza, nel dettaglio, avrebbe dovuto rifornire.