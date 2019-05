Cantieri fermi sulla "regina dei ritocchini", Striscia la notizia accende i riflettori

"Striscia la notizia", con Stefania Petix e il suo immancabile bassotto, è tornata ad accendere i riflettori sul caso statale Agrigento-Palermo. Una strada che è stata definita come la "regina dei ritocchini'.

"Avrebbe voluto essere una autostrada, ma in realtà è una normalissima strada statale. Per questo motivo da 40 anni, la ritoccano, l'ammodernano, la scarificano e la riasfaltano - ha ricostruito, parlando di una "siliconica e botulinica statale Palermo Agrigento", Stefania Petix - . In appena 130 chilometri, da 40 anni, ci sono cantieri". Al momento, ad esempio, ci sono ben 19 cantieri, con 15 restringimenti di carreggiata, 5 semafori e 4 deviazioni. "Alcuni cantieri sono talmente vecchi che al posto dell'asfalto sta crescendo un giardino" - ha evidenziato Stefania Petix che ha sottolineato quanto il collegamento fra i due capoluoghi sia difficoltoso, lentissimo e anche pericoloso.

"All'orizzonte c'è un accordo in fase di approvazione - ha fatto emergere il servizio di 'Striscia la notizia' - . Lo Stato, tramite l'Anas, potrà anticipare parte delle somme mancanti per completare i cantieri in corso".