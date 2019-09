L'incidente alla rotonda degli Scrittori: ferito portato a Palermo e conducente scomparso

Il trentenne di Canicattì è stato trasferito, dall'ospedale "San Giovanni di Dio", in una struttura sanitaria meglio attrezzata di Palermo. Il quadro clinico è abbastanza delicato e i medici hanno mantenuto riservata la prognosi sulla vita. Fino al pomeriggio di ieri, manca all'appello però il conducente dell’autovettura che è finita contro la rotonda “Degli scrittori” lungo la statale 640: in territorio di Agrigento.

L’automobilista – verosimilmente un giovane – a quanto pare si sarebbe allontanato, forse a piedi. I carabinieri, nonostante il fitto riserbo, ieri, sembrava che lo avessero identificato, ma non risultava – fino al pomeriggio appunto – essere stato rintracciato.

Erano le 2,40 circa - della notte fra martedì e mercoledì - quando l'aliquota Radiomobile della compagnia dei carabinieri di Agrigento interveniva lungo la statale Agrigento-Caltanissetta. Il conducente dell'Alfa Romeo Giulietta, di colore grigio, perdendo il controllo dell'autovettura s'era schiantato contro la rotonda San Pietro. Dopo il trasferimento del ferito in ospedale, ad Agrigento, per l’intera giornata di ieri, i militari dell’Arma – temendo anche che il giovane potesse essersi fatto male seriamente – hanno controllato tutte le strade attigue e gli appezzamenti di terreno. Ma nessuna traccia, a quanto pare, sarebbe saltata fuori. Una “dettaglio” decisamente misterioso, oltre che inquietante, sul quale hanno lavorato appunto per l’intera giornata i carabinieri.