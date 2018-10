Lavori lumaca sulla statale 640, Falcone: "L'Anas mandi via l'impresa"

Gli ispettori dell’assessorato regionale delle Infrastrutture si sono recati oggi in visita ai cantieri della Caltanissetta-Agrigento. "L'iniziativa - spiega una nota della Regione - è stata attuata su specifica indicazione dell’assessore Marco Falcone, nell’ambito del costante monitoraggio delle opere pubbliche in itinere dell’Isola. Dal blitz della Regione è emerso un quadro disarmante: il cantiere è in stallo e non si vede nessun progresso per l’opera rispetto a tre mesi fa".

Falcone aggiunge: “La situazione sulla Caltanissetta-Agrigento è preoccupante. Malgrado le rassicurazioni avute sino a venerdì scorso a Roma, abbiamo accertato una ingiustificata battuta d’arresto nei lavori che si ripete in maniera inspiegabile e a questo punto l’Anas deve stare al fianco della Regione e dei siciliani. Faccia rispettare un contratto più volte mortificato dalla Cmc, mandando via un’impresa che sta offendendo non solo il proprio prestigio ma anche la dignità dell’intera Isola”.