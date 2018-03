Carreggiata e svincoli chiusi sulla statale 640, l'Anas: "Riapriremo a metà settimana"

Riaprirà a metà settimana il tratto di strada statale 640, dal territorio di Favara a quello di Racalmuto, chiuso ormai da 15 giorni. La carreggiata interdetta al transito è quella con direzione Caltanissetta. Chiusi anche, in entrata e in uscita, gli svincoli "Noce" e "Castrofilippo". Di fatto, dunque, non soltanto sulla Agrigento-Caltanissetta, negli orari di punta si sono formate e si formano ancora code chilometriche, ma i residenti di Castrofilippo, Grotte e Racalmuto sono stati, fino ad ora, costretti a giri interminabili e ad allungare il percorso di almeno 10 chilometri.

Nel momento in cui l'Anas ha annunciato la chiusura della carreggiata con direzione Caltanissetta, genericamente, parlava di "lavori di ammodernamento". Non soltanto i residenti di Racalmuto, Grotte e Castrofilippo, ma tutti gli automobilisti in generale, si sono insospettiti visto che la raddoppiata statale è stata definitivamente restituita alla circolazione stradale da non molto tempo. Diverse le proteste degli automobilisti, ma anche di alcuni consiglieri comunali - come Sergio Pagliaro di Racalmuto - che hanno interpellato i sindaci affinché sollecitassero.

In realtà, ecco cosa è successo. "Si è rotto un sottoservizio, una tubatura dell'acqua - hanno spiegato stamani dall'Anas - che ha provocato il rigonfiamento del manto stradale. I lavori sono consistiti nella sistemazione del sottoservizio e nella realizzazione del nuovo manto stradale. La carreggiata - hanno assicurato dall'Anas - sarà restituita alla circolazione stradale a metà settimana".