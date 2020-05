Lanciano il sacchetto con la cocaina in mezzo ai rovi, arrestati 2 giovani

Ancora arresti - due questa volta - lungo la strada statale 640, la Agrigento-Caltanissetta, quasi al confine fra le due province. Statale che si conferma essere "crocevia" di cocaina.

A bloccare, in territorio di Canicattì, due giovani - che sono stati arrestati in flagranza di reato - sono stati i carabinieri del nucleo Investigativo comando provinciale di Caltanissetta. E' accaduto tutto nel pomeriggio di lunedì. A finire nei guai sono stati G. A., 26enne di Sommatino, e A. P., 25enne residente a Riesi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I militari erano impegnati - proprio sulla statale 640 - in un servizio volto alla prevenzione e repressione dei reati, specialmente contro il patrimonio. I giovani erano a bordo di un Fiat Doblò, ai confini tra le due province, in territorio di Canicattì. Una volta che gli è stato intimato loro l’Alt - hanno ricostruito dal comando provinciale di Caltanissetta - si sono disfatti di un involucro, lanciandolo dal finestrino. Un gesto che, naturalmente, non è passato inosservato all'occhio lungo dei militari nisseni. Dopo accurate ricerche, in mezzo ai rovi, è stato ritrovato il sacchetto di cellophane lanciato dai due. All'interno c'erano 50 grammi di cocaina. La sostanza e l’autovettura sono state sequestrate, mentre i due sono stati arrestati e messi - su disposizione della Procura - ai domicilari.