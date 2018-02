Statale 640, auto contromano: due nuovi allarmi in poche ore

Auto contromano lungo la strada statale 640, la raddoppiata Agrigento-Caltanissetta. E’ accaduto di nuovo e sono stati ben due gli episodi segnalati alla polizia Stradale della città dei Templi nel giro di pochissime ore. Un’autovettura sulla carreggiata sbagliata è stata segnalata all’altezza di Favara e un’altra all’altezza del centro commerciale “Le Vigne”: fra i territori di Castrofilippo e Racalmuto.

Le pattuglie della Stradale, coordinate dal vice questore aggiunto Andrea Morreale, si sono subito precipitate, ma, purtroppo, in nessuno dei due casi sono riuscite a beccare gli automobilisti sbadati. E’ verosimile – così come è accaduto anche nei mesi passati – che gli automobilisti, non appena si siano resi conto del rischioso errore commesso, siano riusciti, al primo bivio o deviazione utile, a riprendere il corretto senso di marcia. Episodi del genere si registrano, purtroppo, sistematicamente.