Auto contromano lungo la statale 640, caos e paura fra gli automobilisti

Utilitaria contromano lungo la strada statale 640, la Agrigento-Caltanissetta, all'altezza del bivio per Favara. E' accaduto nella serata di martedì ed è stato soltanto l'ultimo, di una lunga serie, di casi. Sulla statale, in una manciata di secondi, si è scatenato il terrore puro. Gli automobilisti che procedevano da Agrigento verso Caltanissetta hanno iniziato a suonare il clacson e a segnalare la manovra sbagliata con gli abbaglianti. Chi era alla guida della piccola autovettura e procedeva controsenso - in quella che per gli automobilisti diretti a Caltanissetta è la corsia di sorpasso - anziché fermarsi, azionando magari le quattro frecce, ed attendere il momento ideale per fare inversione e rimettersi, dunque, sulla giusta direzione della carreggiata, ha proseguito indisturbato il suo pericolosissimo percorso.

Qualcuno ha anche chiamato la sala operativa della polizia Stradale, segnalando il pericolo e cercando di evitare che si consumasse una tragedia. Gli agenti della Stradale, coordinati dal vice questore aggiunto Andrea Morreale, accorsi lungo la statale 640, non sono però riusciti ad "acciuffare" l'automobilista sbadato. E' scontato che l'automobilista - che per fortuna non ha provocato incidenti stradali - sia riuscito, alla prima deviazione o bivio disponibile, a rimettersi sul corretto senso di marcia.

Durante il 2017, sono state diverse le segnalazioni – forse oltre la decina – di auto contromano lungo la “Strada degli scrittori”. Sia all’altezza del bivio per Favara che all’altezza del bivio per Racalmuto e l’uscita per il centro commerciale “Le Vigne”. Lo scorso giugno si verificò anche un incidente stradale.