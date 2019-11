Troppi incidenti stradali alla rotonda San Pietro, collocato un autovelox fisso

Troppi incidenti stradali alla rotonda San Pietro, meglio nota come "Degli Scrittori", lungo la strada statale 640. Lo scorso 7 novembre, in Prefettura, s'è svolto un vertice dedicato proprio alla sicurezza di quella porzione di strada. Faccia a faccia istituzionale durante il quale sono state fate delle scelte precise: potenziamento, con luci a led, della cartellonistica; installazione di nuovo cartello luminoso a messaggio variabile. Inoltre, l’Anas prenderà in considerazione - era stato reso noto dalla Prefettura, a margine dell'incontro, - la possibilità di collocare, fin dalla distanza di un chilometro dalla rotatoria, segnali di avviso ad impatto visivo ancor maggiore.

Ieri mattina, ed è stato verosimilmente il primo passo, è arrivato l'autovelox fisso della polizia Stradale. Autovelox che avrà il compito - per niente semplice - di far comprendere che in quel tratto, prima del restringimento della carreggiata e prima appunto della rotonda "Degli Scrittori", il limite massimo di velocità è di 40 chilometri orari. Tutti gli automobilisti indisciplinati, o meglio quelli con il piede "pesante", d'ora in avanti dovranno dunque iniziare a tremare. L'occhio della polizia Stradale saprà cogliere l'elevata velocità che è proprio una delle cause, oltre al mancato rispetto del segnale di dare precedenza poco prima dell'innesto della rotonda, dei tantissimi incidenti stradali che si sono fino ad ora registrati.