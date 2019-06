Lavori su 640 e Agrigento-Palermo, c'è l'ok per sbloccare i cantieri

Salvati i lavori di completamento della Statale 640 e della Agrigento-Palermo? Intanto di certe ci sono le polemiche.

Tutto parte da un post su Facebook del deputato M5S Michele Sodano, che ha pubblicato un selfie con tanto di documento alla mano con il quale rivendica: "Norma salvacantieri Cmc approvata! Ce l'abbiamo fatta! Al via lo sblocco dell’Agrigento-Palermo e dell’Agrigento-Caltanissetta!". Una comunicazione che è stata seguita quasi a ruota da una nota di "fuoco" del sindaco Lillo Firetto.

"Prima sopralluoghi e passerelle camuffate da inaugurazioni, poi emendamenti che si dissolvono nel mistero, infine ricompaiono e ora i selfie trionfalistici.. Seguirà una nuova inaugurazione? Il futuro di due strade tra le più importanti di Sicilia, la Agrigento - Palermo e la Agrigento - Caltanissetta, è legato al filo sottile delle ambiguità e delle incertezze .- scrive -. Parrebbe che col decreto Sblocca cantieri si apra di nuovo la possibilità di un fondo per salvaguardare la definizione delle opere. Se tali intenzioni potessero tradursi in realtà, l'ennesimo scontro Lega e M5S pure su questo punto e il recente dietrofront sull'emendamento ritirato, si aprirebbero nuovi scenari per garantire la ripresa dei lavori. Potremmo solo sperare di vedere finito il raddoppio della Ss 640 nel 2020 e, se non altro, l'eliminazione delle gimkane sulla strada per Palermo. La voce dei sindaci è stata ascoltata, il nostro grido di allarme li ha distratti dalla propaganda e li ha resi coscienti della necessità di porre rimedio agli errori e al tempo finora inutilmente perso. Alle dichiarazioni di soddisfazione e alle conseguenti imprevedibili attività preferiamo i fatti - conclude -. Per questo come San Tommaso noi aspettiamo e speriamo".