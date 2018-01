Statale Palermo-Agrigento, l'impegno dell'assessore Falcone: "Entro l'anno spenti otto semafori"

Impegno del governo regionale per ridurre i disagi sulla statale Palermo-Agrigento. Il segretario generale della Uil provinciale, Calogero Acquisto, interviene dopo il piano presentato dal governo regionale sulla viabilità nell'Isola.

L'assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Marco Falcone - fa sapere Acquisto - in Commissione ha parlato dello "spegnimento di otto semafori entro l'anno, la nostra organizzazione sindacale verificherà lo stato dell'arte per monitorare la tempistica, perchè finora i tempi di realizzazione e di consegna ha avuto black out continui e in ultimo contenziosi con le ditte, con costi economici e di disagio per i pendolari fuori da ogni logica".

"Siamo in attesa di capire - prosegue Acquisto - se finalmente il neo governo regionale e l'assessore Falcone saranno consequenziali sul tema strade e viabilità in Sicilia. Finora il disastro sulle nostre strade, dalle statali, alle provinciali e comunali, ha superato il limite della decenza. Adesso apprendiamo che dalla delibera Cipe 54 del 2016 si possono mettere a bando per le strade siciliane 1 miliardo e 54 milioni nei prossimi cinque anni con il piano infrastrutture. È chiaro che aspettiamo i passaggi e la tempistica con lo sblocco dei cantieri e le opere strategiche con molta attenzione".