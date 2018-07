Statale 189, il sindaco incalza l'Anas: "Fine dei lavori entro il 2019"

Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, incalza l'Anas per una ripresa rapida dei lavori sulla statale 189, Agrigento-Palermo. "Ho chiesto un impegno per la conclusione delle opere di ammodernamento entro la fine del 2019", ha fatto sapere il sindaco.

Il primo cittadino, inoltre, è intenzionato a rivolgersi al ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, per chidedere un incontro in presenza di Anas, per la definizione di un cronoprogramma "che dia certezze più che speranze di soluzione per una situazione divenuta da tempo insostenibile", ha detto.

"Poche decine di chilometri. Quattro anni di attesa. Termini di conclusione lavori scaduti nel 2016. Semafori, deviazioni, rallentamenti. La strada statale Agrigento-Palermo per tempi di percorrenza, disagi, condizioni disastrate dei tracciati, scoraggia ormai da anni la sua percorrenza e comporta di fatto un progressivo isolamento di Agrigento rispetto al capoluogo di Regione", ha aggiunto Firetto.

"Le alternative viarie - ha proseguito il sindaco - non sono sostitutive di una strada che taglia verticalmente l'isola e che ha consentito in passato di raggiungere Palermo in tempi ragionevoli. I ritardi inconcepibili nella realizzazione di quest'opera comportano l'isolamento di cittadini e aziende, rallentano la circolazione di merci e persone da e per Palermo, compromettono lo sviluppo di progetti, impediscono una programmazione strategica, stroncano sul nascere iniziative d'impresa e ostacolano il comparto turistico. Nel 2018 non è accettabile che per raggiungere una meta turistica quale la Valle dei Templi si debba affrontare un viaggio assurdo che mortifica le aspirazioni di migliaia di visitatori che vorrebbero raggiungere Agrigento in auto o in bus attraverso l'asse viario più breve".