Alberi sulla statale 115, autovettura lo centra in pieno: un ferito

Cade un albero lungo la strada statale 115, fra Siculiana e Montallegro, e il conducente di un’autovettura – non accorgendosi dell’arbusto finito sull’asfalto – si schianta contro quell’ostacolo inatteso. L’automobilista è rimasto leggermente contuso e non è andato in ospedale. Danni gravi invece per l’utilitaria.

Sul posto, così come era accaduto qualche ora prima sempre per un altro albero abbattutosi sul selciato, si sono precipitati gli agenti della polizia Stradale di Agrigento. Nel primo caso, sono stati gli stessi poliziotti a rimuovere l’albero per evitare incidenti. Nel secondo, invece hanno fatto i rilievi per l’incidente e si sono occupati della viabilità.