Incidente all'interno della galleria della statale 115: muore l'uomo alla guida di un trattore

Un uomo, alla guida di un trattore gommato, è morto a causa di un incidente stradale che si è verificato lungo la statale 115, all'altezza del chilometro 138+800, all'interno della galleria Magone in territorio di Ribera. A scontrarsi, per cause che sono ancora in corso d'accertamento e di ricostruzione da parte della polizia Stradale del distaccamento di Sciacca, sono stati il trattore agricolo e un autoarticolato Ad avere la peggio, purtroppo, è stato l'uomo che era alla guida del trattore. Un uomo che, a quanto pare, ancora non è stato identificato perché non aveva con se alcun documento di riconoscimento.

Sia l'autoarticolato che il trattore viaggiavano in direzione Sciacca. Sul posto, sono al lavoro i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca e la polizia Stradale.

Il traffico - lungo la statale 115 "Sud Occidentale Sicula" - è stato provvisoriamente deviato, istituendo il senso unico alternato in prossimità della galleria Magone, tra Agrigento e Ribera.

Sul posto è presente il personale di Anas per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

