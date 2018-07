Incidente sulla statale 115, ferita una famiglia: 45enne in pericolo di vita

Tre persone - una delle quali sarebbe in gravi condizioni - sono rimaste ferite in un brutto incidente stradale che si è verificato, in serata, lungo la strada statale 115, all'altezza dell'incrocio con la via Gela a Licata. Pare che padre, madre e figlia stessero tornando a casa - a Riesi - dopo una giornata trascorsa al mare. La loro auto è rimasta coinvolta in un incidente stradale con un'altra vettura.

La mamma e la figlia sono state portate al pronto soccorso dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso": sono ferite ma, per fortuna, nessuna delle due è in pericolo di vita. Il marito, nonché papà, è stato invece trasferito, con un elisoccorso del 118, all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta. La prognosi sulla vita sarebbe riservata.

Lungo la statale 115 si sono precipitati i carabinieri, la polizia, gli operatori del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento cittadino che hanno estratto dalle lamiere contorte della vettura i feriti.