Non si ferma all'Alt della polizia, inseguito e bloccato: denunciato 26enne ubriaco

Non si ferma all’Alt della polizia Stradale di Agrigento. Viene inseguito lungo la statale 115 e bloccato. Sottoposto all’esame dell’etilometro risulta essere in stato di ebbrezza. E alla richiesta dei poliziotti – che sono coordinati dal vice questore aggiunto Andrea Morreale – di sottoporsi agli esami tossicologici, si rifiuta categoricamente.

Il ventiseienne di Licata è stato denunciato, alla Procura della Repubblica, per guida in stato di ebbrezza e per rifiuto di sottoporsi agli esami tossicologici. E’ accaduto tutto all’alba di ieri, lungo la statale 115. Fra il Villaggio Mosè e Licata erano stati infatti predisposti dei posti di controllo da parte della polizia Stradale che sistematicamente tiene d’occhio quel tratto di strada. Tratto composto da tantissimi rettilinei che spesso si trasformano in teatro di incidenti stradali, anche gravi.