Auto inseguita e speronata, due malviventi messi in fuga: tentativo di rapina?

Un’autovettura, guidata da una donna, è stata speronata e bloccata da due malviventi incappucciati lungo la statale 115, all’altezza del bivio Crocca, subito dopo il Villaggio Mosè.

Pare che si sia trattato di un tentativo di rapina. Un’autovettura, con a bordo due persone con il volto travisato grazie a dei cappucci, ha inseguito, speronato ed è riuscita a bloccare la macchina condotta da una donna. Donna che però, temendo il peggio, s’è rinchiusa dentro l’abitacolo dell’utilitaria. Uno dei due delinquenti pare che abbia tentato ripetutamente di forzare la portiera, ma, ad un certo punto, entrambi sarebbero stati messi in fuga dal fortuito passaggio, lungo la statale, di un artigiano che – notando la scena – s’è fermato per prestare aiuto. Non è chiaro cosa i malviventi volessero fare. Sembra probabile una rapina. Del caso si stanno occupando polizia e carabinieri.