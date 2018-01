"Realizza una stanza con doccia senza autorizzazioni", scatta l'ordine di demolizione

Avrebbe realizzato una piccola stanza con doccia sopra la sua abitazione, senza autorizzazioni. Adesso per un cittadino di Porto Empedocle è arrivata un'ingiunzione di demolizione disposta dal responsabile del terzo settore Assetto del territorio, Calogero Noto Campanella.

Le opere edilizie realizzate in assenza di permessi sono state evidenziate nel corso di un sopralluogo effettuato dalla polizia municipale. Il proprietario avrebbe realizzato un vano in sopraelevazione, con pareti in calcestruzzo su cui è stata poggiata una copertura in legno e pannelli isolanti, all'interno del quale sarebbe stata ricavata una stanza, con tanto di box doccia, di circa 16 metri quadrati.

Adesso il proprietario, entro 90 giorni, dovrà demolire il manufatto. Se ciò non avverrà, verrà elevata una sanzione amministrativa che va dai 2 mila ai 20mila euro.