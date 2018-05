"Ha perseguitato la ex", obbligo di dimora per il 36enne indagato

Obbligo di dimora con prescrizione di restare a casa la sera. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, ha convalidato l'arresto del trentaseienne di Palma di Montechiaro, Salvatore Vella, indagato per aver violato il divieto di avvicinamento alla sua ex fidanzata. Divieto di avvicinamento che era stato disposto visto che, secondo le denunce della donna, l'avrebbe minacciata, molestata e perseguitata dopo la fine della loro relazione.

L'uomo, in seguito alla violazione del divieto di avvicinamento, era stato arrestato dai carabinieri di Palma di Montechiaro. Su disposizione dell'Autorità giudiziaria, in attesa dell'udienza di convalida, era stato posto agli arresti domiciliari. Durante l'udienza, l'indagato si sarebbe difeso e avrebbe respinto ogni accusa. Il Gip Zammuto ha convalidato l'arresto e disposto la scarcerazione, applicandogli l'obbligo di dimora con prescrizione di rimanere a casa durante le ore serali.