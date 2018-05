"Stalking a sfondo sessuale", l'appello: "La Regione si costituisca in giudizio"

Falsa partenza, stamani, per il processo a carico di Vincenzo Caruso, ex direttore del museo "Luigi Pirandello" di Agrigento e attuale sovrintendente ai Beni culturali di Caltanissetta. Il rinvio è stato chiesto ed ottenuto dall'avvocato Giuseppe Arnone che rappresenta le parti civile per consentire la costituzione di parte civile della Regione Siciliana.

A rinviare a giudizio Caruso, 62 anni, accusato di stalking a sfondo sessuale nei confronti di un'impiegata, era stato il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Agrigento Alfonso Malato. Stamani - davanti al giudice Tedde - avrebbe dovuto esserci la prima udienza dibattimentale, ma l'avvocato Arnone ha formalizzato la richiesta inviata alla Regione ed ha ottenuto il rinvio per fare, appunto, in modo che la Regione si costituisca parte civile.

Secondo la Procura, Caruso - difeso dagli avvocati Vincenzo Caponnetto e Walter Tesauro - avrebbe fatto apprezzamenti a sfondo erotico e avrebbe avuto atteggiamenti provocatori sul posto di lavoro "finalizzati ad avere rapporti sessuali" con una dipendente.

L'appello della parte civile

"I miei assistiti chiederanno i danni anche alla Regione Siciliana, in quanto sono stati fortemente danneggiati dalla persecuzione protratta, - ha scritto l'avvocato Giuseppe Arnone alla Regione - . Appare quindi assolutamente coerente con l’interesse economico, oltre che morale della Regione Siciliana, che la Regione medesima, attraverso l’Avvocatura dello Stato, si costituisca parte civile nel giudizio che si sta per aprire a carico di Caruso. E detta costituzione della Regione costituirebbe anche un primo, minimale, ma significativo, atto di giustizia e di correttezza etica".