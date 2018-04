"L'ha pedinata, picchiata e rapinata": 55enne non potrà più avvicinarsi alla ex

Avrebbe ossessionato l’ormai ex compagna: pedinandola e inseguendola. In un caso, l’avrebbe costretta a scendere dall’auto, l’avrebbe sbattuta per terra e picchiata, portandole via il telefono cellulare.

Il Gip ha disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con divieto di comunicazioni telefoniche e telematiche. Ad eseguire l'ordinanza, ad Agrigento, è stata la polizia di Stato.

Nell’ottobre dello scorso anno, i poliziotti della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento hanno raccolto la denuncia di una donna: una agrigentina che sarebbe stata perseguitata dall’ormai ex compagno. Stalking – che stando all’attività info-investigativa dei poliziotti della sezione “Volanti” e alla ricostruzione ufficializzata dalla Questura di Agrigento – che sarebbe andato avanti fin dal 2015. A carico del cinquantacinquenne agrigentino sono state ipotizzate le ipotesi di reato di stalking, lesioni personali aggravate e rapina. La donna, quando appunto venne aggredita in mezzo alla strada, finì al pronto soccorso e i medici, allora, le diagnosticarono traumi ed escoriazioni guaribili in circa 7 giorni. Nelle scorse, poi, i poliziotti della sezione “Volanti” – coordinati dal vice questore Cesare Castelli – hanno rintracciato il cinquantacinquenne al quale, appunto, è stata notificata la misura cautelare: dovrà stare lontano, a circa 300 metri, dai luoghi frequentati dalla persona offesa con la quale non potrà comunicare né telefonicamente, né in modo telematico.