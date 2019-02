"Stalking nei confronti dell'ex compagna", il "caso" approda al Riesame

Venne arrestato dalla polizia, alcune settimane addietro, a Roma. L'accusa nei confronti dell'agrigentino Alessandro Rizzo era stalking nei confronti della sua ex compagna. Da allora è rinchiuso al carcere di Regina Coeli. Adesso, su istanza dell'avvocato difensore Daniele Re, quell'arresto approda al Riesame. Si terrà in mattinata, infatti, l'udienza in camera di consiglio della terza sezione penale.