"Stalking all'ex fidanzata", poliziotto penitenziario torna libero

Arresto convalidato e applicazione della misura cautelare del "divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima" per Paolo Fragapane, 29 anni, l'agente di polizia penitenziaria arrestato dalla polizia con l'accusa di stalking nei confronti dell'ex fidanzata.

Al termine dell'interrogatorio, durante il quale l'indagato - che ha nominato come difensori gli avvocati Davide Casà e Daniela Posante - si è avvalso della facoltà di non rispondere, il gip Stefano Zammuto, come chiesto dal pm Rossella Incardona, ha ratificato l'arresto e applicato una misura cautelare.

Fragapane, mercoledì sera, era stato arrestato in flagranza di reato e posto agli arresti domiciliari, dopo avere tentato di importunare per tutta la sera la fidanzata prima all'interno del locale dove la donna lavorava e poi, in piena notte, davanti alla sua abitazione dove, peraltro, era stata accompagnata dalla polizia dopo avere raccontato di temere di fare la strada da sola.

La ragazza, nella denuncia sporta ai poliziotti della sezione "Volanti", ha raccontato di essere stata molestata per quattro mesi con messaggi e atteggiamenti minacciosi e violenti con cui Fragapane avrebbe voluto convincerla a riallacciare una relazione.