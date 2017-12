"Stalking all'ex fidanzata", poliziotto penitenziario fa scena muta dal gip

Paolo Fragapane, 29 anni, l'agente della polizia penitenziaria arrestato mercoledì dalla polizia con l'accusa di stalking nei confronti dell'ex fidanzata, fa scena muta dal gip.

L'uomo, che presta servizio in una casa di reclusione del Nord Italia ed era in città per le vacanze, questa mattina è comparso davanti al giudice Stefano Zammuto per l'interrogatorio di convalida. Fragapane, che ha nominato come difensori gli avvocati Davide Casà e Daniela Posante, è finito agli arresti domiciliari dopo che l'ex fidanzata lo ha denunciato per stalking, sostenendo di essere stata perseguitata con continui messaggi e atteggiamenti molesti.

Mercoledì la ragazza, dipendente di un locale serale, sarebbe stata molestata mentre si trovava al lavoro e ha chiamato la polizia chiedendo di essere accompagnata a casa per timore di essere ancora avvicinata dall'ex fidanzato. Fragapane, secondo la ricostruzione dell'episodio fatta dagli inquirenti, dopo che gli agenti si erano allontanati sarebbe tornato alla carica importunandola. I poliziotti, chiamati sempre dalla donna, sono intervenuti per la seconda volta, in piena notte, e lo hanno arrestato in flagranza di reato.

Il pubblico ministero Rossella Incardona ha chiesto la convalida dell'arresto e l'applicazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. Il giudice deciderà nelle prossime ore.